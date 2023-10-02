前總統馬英九今（2）日宣布拒絕出席今年國慶大會，強調若出席形同為繞彎、偷渡的「台獨」路線背書。對此，國民黨前立委陳學聖認為，馬英九點了第一把火把藍營的氣催出來，若能成功催起來，總統大選的態勢就開始明朗了。

馬英九今在臉書寫道，過去40年來，不論在政府擔任公職或卸任總統後在民間工作，每年都參加國慶大會，因為他熱愛中華民國，熱愛臺灣園，全心支持中華民國憲法為我們家園帶來的和平與穩定，也以參加中華民國國慶大會為榮。馬英九感嘆表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」，讓馬不禁質疑國名什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？馬英九強調，若出席「臺灣國慶日」典禮，形同為繞彎、偷渡的「臺獨」路線背書，坐視民進黨政府危害臺灣安全、傷害中華民國，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

陳學聖今在臉書提到，馬英九不參加中央的國慶大會，應該會去參加蔣萬安入主台北市府後的第一個國慶活動，而蔣萬安只要將在仁愛路一端「消失」的中華民國元素，從另一端恢復回來，就立了首功，不僅幫助自己，也幫了國民黨總統參選人侯友宜。

陳學聖也提到，國民黨執政縣市今年的國慶活動擴大舉辦，是另類的地方包圍中央，用國旗和國家的符號、元素就是勢，而馬英九表態拒絕出席今年國慶大會的舉動，點燃了第一把火，不僅把藍營的氣催出來，也讓勢起風了。陳學聖直言，這波若起得來，總統大選的態勢也就開始明朗了。