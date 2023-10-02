前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，馬也遭質疑在2019年潛艦機密會議上拒簽保密協議，但臉書「不演了新聞台」揭露，當時民進黨立委王定宇就將潛艦構型公諸於世，質疑「簽了保密協定還賣國？」民進黨立委趙天麟2日強調，該構型資料並非機密，此舉只是想轉移馬文君洩密焦點罷了。

不演了新聞台在臉書指出，2019年3月28日，時任國防部長嚴德發召開秘密會議，報告「潛艦國造執行進度」，同日，王定宇在發文，稱台灣自製正式從合約設計進入細部設計，構型將採「X尾舵」的3.0B版，可望在2024年3月，首艘潛艦下水。

不演了新聞台說，根據民進黨立委林俊憲日前說法，知道構型還得了，知道構型，就能推斷聲紋，聲紋一旦被掌握，這潛艦就廢了。「該死的共諜，賣國到了極點！簽了保密協定還賣國！有圖有真相。」直言王定宇就是林俊憲要找的洩密賣國賊。

對此，趙天麟今日受訪指出，不需要幫馬文君轉移焦點，因為資料什麼能說、什麼不能說，軍方早就告訴立委，且就有很多模型公開資料，「X不是什麼機密，現在拿X形狀，要轉移馬文君的洩密行為。」

趙天麟說，還是要回到問題本身，馬文君為何要抄寫資料帶出會議、為什麼要進進出出講電話、為何不願意簽保密協定？現在被人指控，此行為在過去差點讓潛艦國造無法實現，更造成相關人士遭到迫害，此舉無法迴避問題。