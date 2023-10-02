台東市衛生所上下午限量接種各200名公費流感疫苗，3歲以上接種「國光」，3歲以下為「賽諾菲」。（蕭嘉蕙攝）

基於民眾知的權利，台東市衛生所公告接種疫苗廠牌，並於施打前再次告知。（蕭嘉蕙攝）

公費流感疫苗今開打，台東市衛生所打氣踴躍，半小時發出70張號碼牌，對象多為65歲以上長者；由於接種疫苗廠牌無法指定，尚有部分民眾抱持觀望態度，預估接種高峰將於明日起顯現，據了解，細胞培養的「台灣東洋」廠牌最受青睞。

四價公費流感疫苗開打首日，台東市衛生所上下午限量接種各200名，3歲以上接種疫苗廠牌為「國光」，3歲以下則是「賽諾菲」，另同步施打65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗，打氣熱絡，且相較去年略升，僅嬰幼兒族群偏低。

台東市衛生所主任張裕君說明，前來接種公費流感疫苗的對象以65歲以上長者比例最高，其次為高風險族群，約有10名，至於嬰幼兒僅2名，預計上午接種達150人。

張姓民眾表示，每年都會來接種流感疫苗，加上今年開放65歲以上可接種公費肺炎鏈球菌疫苗，所以趕緊來打。杜姓家長表示，即早接種疫苗，才能盡快產生保護力。

今年度公費流感疫苗廠牌包含國光、賽諾菲、台灣東洋以及高端，且疫苗配送採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，無法指定廠牌；雖說如此，但基於「知的權利」，衛生所仍會公告接種疫苗廠牌，並於施打前再次告知民眾；另外，若今日無疫苗接種不良事件通報，明起接種潮湧現。

張裕君坦言，台灣東洋是唯一細胞培養疫苗，相比其他3廠牌雞蛋培養型，可避免雞蛋過敏疑慮，加上產地為德國是最多人想打的廠牌。

台東縣衛生局長孫國平強調，公費流感疫苗開打至今已有20年之久，民眾皆可放心接種，且4廠牌公費流感疫苗皆經過衛福部檢驗，安全性無虞。

孫國平表示，台東縣今年共計45家合約院所提供公費流感疫苗接種，包含7間醫院、22間診所及全縣16間衛生所，呼籲符合公費對象民眾踴躍接種。