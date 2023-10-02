儘管港府近年推多項措施以挽留及吸引人才，據香港《經濟日報》引述Robert Walters Hong Kong一項調查發現，逾半專業人士仍計畫離開香港，15.6％專業人士希望離開得愈快愈好，36.7％專業人士計畫未來3至5年離開香港。在計畫離港的專業人士當中，51％的年齡介乎27至42歲，38％介乎43至58歲。

報導稱，調查顯示，96％計畫離開香港的專業人士當中，有96％已經採取策略行動、為出國工作而做好準備。最常見的策略是在跨國公司工作，有60％受訪者採取這項策略。另一邊廂，有40％計畫離港的受訪者已經申請了海外的工作，31％已經開始為海外工作而培訓及學習。

96％已為出國工作做好準備

報導引述Robert Walters Hong Kong董事總經濟John Mullally表示，香港年輕專業人士一向希望在海外工作以取得國際性經驗，但如此大比例的香港專業人士希望離港，這現象值得關注，僱主應採取任何有效行動以留住頂尖人才，包括提供成長與發展的機會，以及有競爭力的補償與福利方案。

有趣的是，當被問到職業生涯什麼是最重要，31％受詐者選擇「工作保障」而不是薪資和福利 (29％) 作為首要任務。除了工作保障和薪資福利之外，專業人士最關心的是職涯發展、團隊文化以及內部流動性，這對他們的個人和職業成長至關重要。

John Mullally指出，僱主若要在經濟充滿不確定性的時候留住頂尖人才，就要了解僱員的期望。「移居國外並不是一個容易的決定，如果香港專業人士想要獲得國際經驗以促進職業發展或開闊視野，有些僱主可以幫助他們實現這一目標。」

這次調查訪問了107名香港專業人士，涵蓋不同領域例如會計及金融、工程與開發、金融服務、醫療、人力資源、法務及合規、銷售與行銷、供應鏈、物流與採購、科技與轉型等。