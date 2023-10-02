今記者會上，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏吃著奶嘴，與各界大力歡迎白沙屯媽來嘉，為嘉市帶來滿滿福氣、祝福。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠與各界大力歡迎白沙屯媽來嘉，為嘉市帶來滿滿福氣、祝福。（呂妍庭攝）

現場展示粉紅超跑模型，將透過擲筊排序送出。（呂妍庭攝）

史上第一次！在大福興宮邀請下，白沙屯媽祖10月7日、8日首度來到嘉義市贊境賜福，為迎接粉紅超跑到來，嘉義市全市總動員，除交通管制，贊遶沿途設有涼水攤、結緣品發送，7日當天上午9點，市府大門將發放祈福奶嘴，只要持2021年、2023年媽媽手冊就能領取媽祖加持奶嘴一個，限量2000個，今記者會上，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏吃著奶嘴，與各界大力歡迎白沙屯媽來嘉，為嘉市帶來滿滿福氣、祝福。

國慶雙十連假，白沙屯媽祖首次遶境嘉義市，大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章說，白沙屯媽7日上午8點將從嘉義市公明路與新生路口出發贊境，左轉維新路，中午在市政府駐駕休息，下午走盧義路左轉抵福興宮駐駕，8日上午7點，白沙屯媽一早7點出發，左轉盧義路，中午至興達路，大福興宮在該路段設紅壇恭送媽姐轉往嘉義縣。

蔡坤章說，除限量祈福奶嘴供民眾持2021年、2023年媽媽手冊在市政府大門領取外，當天現場也有黃色小鴨、紗布衣等結緣品發放，至於大福興宮7日、8日兩天也準備有護佑平案意義的包屁衣、媽祖月老鑰匙圈等供孕媽咪、民眾參拜時索取。

蔡坤章強調，贊境沿途皆有各大廟宇、虔誠民眾結緣布施設攤，並提供點心、涼水外，雲林至善協會也製作平安賜福提袋與香燈腳結緣，加上粉紅超跑遶境隊伍也會隨機送小物，充分展現嘉義市的熱情。另外，大福興宮9日上午8點開放民眾擲筊，13日中午12點統計筊數排序，前10名可帶回限量粉紅超跑模型。

大福興宮主委曾東本表示，今年諸羅建城320周年，白沙屯拱天宮媽祖適逢建廟160周年神威顯赫，首度蒞嘉贊境諸羅城，這是宗教界歷史性一刻，月老祖廟全體委員和工作人員，全力以赴迎接白沙屯媽祖的駕到。

嘉義市長黃敏惠說，諸羅建城將迎來320周年，也適逢白沙屯拱天宮媽祖建廟160周年，能在這重要的一刻，迎來白沙屯媽祖首度蒞嘉贊境諸羅城，寫下歷史性一刻，心中充滿感恩與力量。

黃敏惠說，回想去年12月31日，受大福興宮邀請，一同前往白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請白沙屯媽祖來嘉贊境時過程的順利，不僅讓人感受到媽祖的神威顯赫，也更加感謝媽祖護佑眾人的溫暖與慈悲，尤其白沙屯媽祖以「粉紅超跑」聞名，也被列為「國家重要無形文化活動資產」。讓人感受到信仰的虔誠與媽祖安定人心的力量。

黃敏惠除邀請全台各地白沙屯媽祖信眾來嘉，感受信仰之美，媽祖贊境期間，2023光織影舞同樣以粉紅為主題在北香湖公園策展上演，期待活動帶動宗教觀光經濟的同時，也帶動人潮一同來嘉感受另一種的粉紅魅力。

市府表示，為迎接來自四面八方數以萬計的信徒來嘉，日前各局處已進行協調整備工作，除贊境沿途將視人車潮進行交通管制，提供停車須知指引、相關接駁等事宜外，也已盤點停車空間，鼓勵民眾使用公共運輸工具，避免塞車。