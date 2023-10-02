立委陳亭妃質疑森霸電廠衛未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾內容，初估20年來少給約21.5億地方回饋金，但經濟部和台電公司卻無法監管，呼籲儘速建立監管機制。（蔡雯如攝）

台南市山上區的森霸電廠正進行擴建工程，立委陳亭妃今辦理「誰是森霸電廠的門神？ 森霸由誰監管？」記者會，質疑森霸電廠衛未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，還篡改環評定稿承諾內容，初估20年來少給約21.5億地方回饋金，但經濟部和台電公司卻無法監管，呼籲儘速建立監管機制。

陳亭妃指出，她調閱1999年森霸電廠興建計畫環境影響說明書，當時森霸承諾比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展，在營運期間將售電收入的千分之十，作為每年回饋金金額，但森霸2003年卻憑一張公文，將原本千分之十承諾改為「售電收入經扣除相關費用後淨盈餘之百分之一」。

陳亭妃表示，各鄉鎮公所數年來都收到森霸的片面決議，也有回文表態無法，並提到「回饋金提撥額度應以營運額為基礎」，但森霸卻用欺騙手法，後續自行發文，並稱地方沒回應，所以同意它們的方案。

根據森霸電廠從2004年至今，20年來年平均營業收入約120.2億，年平均稅後淨利約12.27億，若依據原本環評定稿，每年回饋金約1.2億，但森霸電廠逕改為淨盈餘之百分之一後，僅有.1227億，平均每年少給1.0773億。

陳亭妃表示，森霸電廠是台電公司轉投資孫公司，也有公股代表長期擔任公司董事長及董事，但經濟部和台電對於此事毫無所悉，也無法監督，任由森霸電廠上下其手，嚴重影響當地居民權益，她也質疑「到底是誰當森霸靠山」，第一期回饋計畫不依照環評所定，如今第二期計畫又把回饋計畫拿掉，環評委員竟可以視而不見。

對此，環境保護司回應，環評主要重點在環境影響評估，照立委資訊，依照環評法確實須照環評說明書執行，若無照承諾執行，將有違法問題，過去雖有監督，但可能未詳細檢視回饋計畫，後續將請環境管理署監督。

陳亭妃追問，森霸電廠可以片面更改環評說明書嗎？環境保護司回應，不行修改，若違法，將處30至150萬，限期改善。陳亭妃則質疑，什麼叫限期改善，罰森霸有什麼用，森霸積欠20億元，就算罰1000萬也划算，因此她要求，政府應討回森霸積欠的21.5億元，保障當地居民權益。

森霸公司回應，2003年電廠商轉前就與鄉親達成協議，制定「森霸電力豐德天然氣發電廠捐贈地方基金要點」，送台南縣政府備查，據以執行至今。