NISSAN秉持「技術日產、智行未來」品牌內涵，獨家採用先進動力技術e-POWER系統，為75年品牌電驅技術的高科技結晶，僅須透過燃油引擎自主發電，無須外接充電即可以100%電能驅動車輛，無需擔憂電動車里程焦慮，輕鬆享有純電驅動的駕馭感受。裕日車於2023年2月份率先推出NISSAN X-TRAIL e-POWER，為台灣市場首款搭載e-POWER動力車款，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。

全新NISSAN KICKS e-POWER跨界新能源休旅運用「無須充電、暢玩世界」設計理念，即將在台接棒登場，持續提供新能源科技及多元環保潔淨的駕馭選擇。「不用充電的電動車」技術最新生力軍NISSAN KICKS e-POWER，以廣受車主喜愛的動感外型，搭載e-POWER智能動力系統，提供絕佳強勁扭力28.5kgm、超強節能油耗22.0 km/L，滿足消費者對新能源車的需求。

NISSAN KICKS e-POWER採單一車規編成，建議預售價104.9萬元，自即日起至2023年10月17日止啟動線上預售，活動期間預訂KICKS e-POWER即可享有早鳥5大好禮優惠。

NISSAN KICKS e-POWER搭載1.2升自然進氣引擎，導入獨家e-POWER智能動力系統，輕鬆擁有高達28.5kgm超強勁扭力，100%電動馬達動力輸出驅動車輛，可在腳踩油門踏板時迅速提供強大扭力，不論是一般市區或郊區都能應付各種駕車情境。