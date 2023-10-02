日本知名經紀公司傑尼斯事務所創設61年，捧紅無數藝人，但因已故創辦人喜多川強尼生前向旗下藝人伸狼爪遭揭發，讓傑尼斯形象一落千丈，旗下藝人接連退社，傑尼斯9月初開記者會認錯道歉後，今（2日）再開記者會，社長東山紀之宣布傑尼斯事務所解體，並將成立新公司「SMILE-UP.」。

叱吒東洋娛樂長達61年的「傑尼斯事務所」確定解體！因已故創辦人喜多川強尼爆性騷旗下藝人，重創傑尼斯聲譽，2日台灣時間下午1點，現任傑尼斯社長東山紀之，率領「小傑尼斯」社長井之原快彥、法務顧問跟同僚出席記者會，現場東山紀之親口宣布傑尼斯解體，將成立新公司名為「SMILE-UP.」，社長為東山紀之、副社長為井之原快彥。

「SMILE-UP.」源於傑尼斯2018年發起的公益企劃《Johnny’s Smile Up！Project》，是粉絲投票決議的新名字，將於10月17日正式開始使用，原傑尼斯事務所現在所有藝人都會移到新公司，至於對受害者的部分，則會成立受害者委員會進行後續處理，目前收到478件受害案件，其中325件要求賠償。

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