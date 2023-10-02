嘉義市傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源於9月28日辭世，享壽85歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，「南管音樂」是瀕危的無形文化資產，蔡青源藝師長年致力於「南管音樂」的教學、傳承與推廣，為台灣曲唱藝術奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

蔡青源1940年出生於嘉義縣，自幼接觸南管音樂，年少時即嶄露過人的音樂天份，深受嘉義「鳳聲閣」館東孫天德賞識，極力網羅加入，拜當時南管名師吳彥點（人稱「點先」）為師，是「鳳聲閣」沒落前最後一位薪傳弟子。1960年代「鳳聲閣」解散後，蔡青源遊歷四方，向南管前輩劉鴻溝與張鴻明學習南管，不斷精進自身的藝術造詣，成就豐富的南管曲藝及精湛的傳統表演藝術，2013年經嘉義市政府公告認定為傳統表演藝術「南管音樂」保存者。

蔡青源憂心南管雅音失傳，2004年起接受國立台北藝術大學傳統音樂學系聘請，每週固定前往臺北教授南管音樂，近年並在館閣及社區全心戮力傳承技藝，為台灣曲唱藝術做出長遠貢獻。