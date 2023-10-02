前海軍顧問郭璽控國民黨立委馬文君阻撓潛艦國造案並洩密，民進黨立法院黨團2日直指，馬的行為違反立法院職權行使法、立法委員行為法、國家機密保護法及國家安全法，盼法務部立案，若屬公訴罪應介入調查；黨團也批，2016年至去年的國造潛艦相關預算凍結案，馬文君皆參與更提案刪除75億預算，背後都有國民黨團支持。

民進黨團上午舉行記者會，與會的民進黨南投縣立委參選人蔡銘軒，他向馬文君提出三問，包括有無拒簽保密切結書？有無抄錄機敏資料？有無洩漏機密會議資料。

民進黨南投立委蔡培慧也批，根據立法院職權行使法第50條規定，機密文件不得抄錄，但馬不但抄錄文件，甚至出去打電話，帶頭違法是事實，不解馬文君到底是為誰待在外交及國防委員會，應該說清楚講明白。

民進黨高雄市立委參選人李柏毅指出，蔡英文總統2016年開始推動潛艦國造，馬文君從2016年到去年為止，時常刪除、凍結潛艦預算，2018年還曾提案全數刪除75億元預算；黨團幹事長劉世芳批評，相關刪除、凍結預算的決定，都有獲得國民黨團背書，顯然國民黨團才是擋潛艦國防預算最大的幫凶。