台南、高雄第三季買賣移轉棟數出爐！高雄Q3買賣移轉棟數為8,974棟，季減3.1％，年增7.3％，高雄累計今年Q1~Q3月合計買賣移轉棟數，合計為26,257棟，創5年來新低，而台南Q3買賣移轉棟數為6,302棟，季增16.4％，年增12.3％，雖是單季移轉量表現最亮眼的一季，但，台南累計今年前三季的買賣移轉棟數16,648棟，也創5年來新低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮2日表示，今年受總體經濟景氣疲弱、通貨膨脹、打炒房政策等影響，讓房市動能趨緩，綜觀台南和高雄「南二都」今年房市整體表現，走向量縮價揚，不過，像台南在未受政策干擾前，受南科發展帶動房市表現熱絡，仰賴先前這2、3年公開的預售建案陸續完工交屋，也反映在本季移轉表現上。她說，根據9月CCI指數，民眾購屋信心，仍是連37個月「偏向樂觀」， 8月開始受惠新青安優惠貸款利多，核貸件數與金額成長幅度均有攀升，迎接第四季，自住買氣可望緩步走向回溫。高雄Q3買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以1,372棟榮登寶座，季增22.7％、年增42.3％，楠梓區以1,081棟居次，季增11.9％，年增13.3％，鳳山區以887位居第三，季減3.4％、年減24.1％。

台南Q3買賣移轉棟數前三大行政區，北區以896棟居冠，季增達174％、年增192.8％，東區以771棟居次，季增27.4％，年增71％，永康區以761棟位居第三，季減8.3％，年增1.1％。李家妮指出，第三季「南二都」不少熱區均進入交屋期，帶動大量移轉量能，高雄包括像是楠梓476戶預售大案「銳揚天鵝堡」、橋頭「森遠」、三民區預售大案「郡都當代」、中都重劃區預售案「樹禾苑」等均有大量交屋。

而台南今年第三季焦點落在北區，受500戶量體的預售大案「北府苑」交屋潮助攻，本季一舉登冠，其他包括東區南台南站副都心指標預售案「清景麟巴克禮」、新化區稀有大案「富凰3.0」等案均有大量交屋，帶動區域移轉表現亮眼。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，今年上半年房市整體氣氛相對冷清，而不少購屋族原本期待價格下修，態度多為觀望，不過，進入8~9月之後，民眾遲遲等不到價格修正，觀望心態也逐漸解封，加上新青安房貸優惠等利多釋出，市場開始陸續催出一些買氣，以高雄中古市場，目前多以剛性買盤撐場，成交表現仍以像三民、鳳山等傳統購屋熱區、房價親民的商圈為主，且低總價產品仍為主角，推估等待大選結束後，整體房市景氣應有望更為活絡。