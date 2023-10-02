台中立委第8選區選戰開打！台中市議員、立委參選人謝志忠2日抨擊對手江啟臣，曾提案凍結F16性能提升、新式高教機預算及潛艦國造預算。江啟臣反批謝志忠抹黑栽贓又雙標，「如果江啟臣是馬文君2.0，請問羅致政是3.0？林淑芬等人又是幾點幾？」

謝志忠指出，立委江啟臣曾提案凍結F16戰機性能提升、新式高教機預算，擔任國民黨主席期間也持續帶頭提案，刪減或凍結攸關國防自主的潛艦國造等相關預算，直指「江啟臣是馬文君2.0」。

謝志忠說，關於「潛艦國造第二階段原型艦籌建」預算，江啟臣竟在提案書中指出，潛艦國造案只在國會機密會議中揭露，在預算公開透明上有疑義，所以要凍結預算。江既然知道這是機密會議中才能揭露的內容，為什麼又要求國防部要公開報告，才能解凍預算？

江啟臣反駁說，謝志忠勿選擇性揭露資訊，抹黑栽贓！如果「江啟臣是馬文君2.0，請問羅致政是3.0？林淑芬、林昶佐、王定宇、蔡適應、趙天麟、林靜儀、何欣純、劉世芳、莊瑞雄又是幾點幾呢？」

江啟臣提到，潛艦國造計畫是公開預算、公開審查的，謝志忠不清楚嗎？還是選舉到了又想假保台之名騙選民。過去在審查國防預算，包括潛艦、F-16性能提升、新式高教機預算，民進黨委員也有凍結提案，代表對國防預算編列及執行有疑慮，需要國防部更清楚說明，國家安全要分藍綠嗎？