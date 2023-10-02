「超人氣啦啦隊女神」林襄，近日受邀至日本球場表演及開球，林鈺還因此登上日本報紙，高人氣不在話下，她最近在壹電視《娛樂壹級棒》挑戰一日主播。為挑戰新聞播報，她特地換上一身大紅色主播服，變身成知性氣質型主播，興奮直呼：「感覺被衣服束縛了！」

林襄曾爆出「原味髮香卡」網路售價高達7萬，且皆由同一位粉絲買下，林襄聽完感動向粉絲喊話：「謝謝大家的支持，之後請繼續支持我好嗎？」隨後也在節目中送出親筆簽名球，並親自剪下頭髮要給《娛樂壹級棒》作為鎮店之寶，讓沈泳吟大讚這畫面是「封神現場」，絕不輕易售出。

在播報新聞前，林襄特別準備一段應援舞蹈，將現場氣氛炒至最高點，她也還原在日本球場時的表現，不僅大秀一段日文自我介紹，還在攝影棚內「開球」，俏皮模樣讓沈泳吟立刻化身粉絲高喊「卡哇伊！」

結束錄影，林襄自曝她是緊張就會表情僵硬、雙頰發紅的人，所以在家不斷反覆練習念新聞稿，朋友也暖心幫忙斷句，就為了提醒林襄要記得換氣、避免越講越快，沈泳吟則誇獎林襄：「非常在狀況內，感受到她有發憤圖強」，讓林襄也心滿意足表示，「未來想再來挑戰」。更多精彩內容，請鎖定壹電視《娛樂壹級棒》單元「一日主播」，周六晚上10點首播，周日下午4點重播。