亞運棒球「中韓大戰」今晚6時30分登場，新竹市政府於大湳雅公園舉行「亞運棒球直播派對—中華VS南韓」，邀大家一起來吶喊。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

杭州亞運棒球賽正式吹響號角，最能觸動全台鬥魂的「中韓大戰」將於2日晚間6時30分登場，新竹市政府攜手大魯閣湳雅廣場，於大湳雅公園舉行「亞運棒球直播派對—中華VS南韓」，市長高虹安歡迎熱愛棒球的市民朋友們，一起透過大螢幕為台灣英雄加油喝采。

市府表示，本屆杭州亞運棒球賽事，中華成棒代表隊以豪華陣容出征，昨日迎戰泰國隊台灣英雄們展現強勢打擊，提前在7局以12比1的大比分差距結束比賽，今日晚間6時30分面對韓國更是嚴陣以待，期望延續勝績，市府也攜手大魯閣湳雅廣場，於大湳雅公園推出大螢幕全程轉播，歡迎熱血的球迷一同齊聚湳雅公園，為中華隊加油、一起大啖韓國泡菜。

教育處長陳木金表示，此場直播派對同時邀請竹市9所學校棒球隊共計300人到場，一同熱血為中華代表隊加油。

陳木金說，市府致力於推廣各式運動，向下扎根培養基層選手，今年與中央攜手補助竹市國中、小（國小13所、國中5所、高中1所）合計742萬元，深耕基層三級棒球學校，厚植基層棒球基礎及提升競技實力，建立完善體系，為竹市培育出更多棒球界的新血。