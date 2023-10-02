P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人今日正式簽回昔日NBA狀元郎班尼特(Anthony Bennett)，鋼鐵人也將以四位洋將面對新賽季，10月7日到9日的「基戰雄HOT」熱身賽就有機會看到AB的身影。

班尼特在2021-22賽季於下半季加盟鋼鐵人，2022-23賽季轉戰新竹攻城獅，並曾獲得單週MVP，表現不俗。2023-24賽季AB再次重回鋼鐵人陣容，班尼特激情且招牌的「大猩猩灌籃」畫面深植人心，出賽13場，場均拿下25.2分、14.0籃板、1.7助攻、1.3抄截和1.0阻攻。2022-23賽季效力於新竹攻城獅，場均繳出22.5分、12.2籃板、2.8助攻、3.2抄截全能成績單，且擁有三成三的三分命中率，單場轟進過6顆三分球，並曾獲得單週最有價值球員。

除了多次入選加拿大國家隊，也代表加拿大參與了2023世界盃分區賽，而班尼特新賽季再次回歸鋼鐵人，他表示非常開心回歸鋼鐵人，初來台灣就是感受到高雄球迷的熱情，很期待將再次回到鋼鐵主場。上個賽季跟球員們是對手，現在也可以跟大家一起打球跟開玩笑。談起近期及今年的目標，班尼特說，目前正在調整狀態及身材，期許自己能變得更精實且更敏捷，跟隊友們並肩作戰挺進季後賽，甚至是拿下冠軍。

針對班尼特的加入，總教練邱大宗首先歡迎他的歸隊，也表示在幾年前就知道這名球員，是非常有頭腦的大個子，總教練邱大宗說：「他就是全身自帶武器，且是名衝擊性強、激情及積極好勝的球員。目前希望他能夠先將體重降下來，若能善用他在進攻端上的高效率，絕對會是鋼鐵人在攻守兩段擔當重任的守護神。」