金馬最佳新演員陳姸霏，曾演出過電影《無聲》、影集《人選之人-造浪者》等作品，是炙手可熱的新生代女演員，她近期被台灣本土包包品牌相中，成為全新品牌代言人，透過初戀感十足的形象，合作男演員牧森拍廣告，兩人共譜一段青澀又帶有遺憾感的初戀劇情。
一直都以清純、青春造型出現的陳姸霏，在各作品中經常演出學生、女兒等較稚嫩感的角色，這次廣告拍攝她終於突破自我，嘗試了全新角色類型，第一次演出上班族，陳姸霏既開心又緊張：「這是我戲劇生涯演過年紀最大的角色，很緊張！但也很開心有突破的機會，希望未來嘗試更多不一樣的角色！」
廣告中，陳姸霏與牧森演繹浪漫的公車站位、圖書館第一次相遇，充滿粉紅泡泡。在幕後受訪時，陳姸霏更大方分享對初戀的看法，她開玩笑的表示很多人的初戀是在幼稚園，讓大家超級意外也笑聲連連。被問到對這次一起演出對手戲的牧森有什麼想法時，陳姸霏說：「我們就是彼此打招呼，一開始會覺得有點小尷尬，但後來他很有大哥哥的感覺，還騙我他17歲，打破僵局，也讓我很快就進入狀況！」
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