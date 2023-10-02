李宅。(屏縣府提供)

屏東縣政府積極發掘潛在文化資產與推動歷史再造場域，現正進行屏東市「鼎昌號」李宅保存再生計畫，為讓更多人了解老建築保存與再生的多樣工法，城鄉發展處將於10月13日開放參觀，由修復建築師講解修繕過程，歡迎民眾報名參加。

屏縣府城鄉處指出，私有老建築保存再生計畫是文化部針對尚未具備文化資產身分，卻具有文化資產價值的老建築，補助所有權人進行維護與保存，並委由縣府代辦機關推動，目前縣內執行私有老建築保存再生計畫中，鼎昌號李宅為具有豐富歷史脈絡的補助標的。

鼎昌號李宅鄰近萬年溪畔，是座擁有華美庭院與建築的精緻老建築，隨著時空轉換，漸漸被繁華的城市發展掩上了面紗。然而李氏家族渡台奮發，在屏東白手翻身鉅富等等事蹟，代表著台灣近代史興衰起伏，饒具歷史文化意涵。

城鄉處期盼透過活化老宅，串聯縣內各族群的生活足跡，讓在地的歷史紋理、地景風貌，經由保存與再生手法，持續傳承與深化。

目前鼎昌號修復工程進入尾聲，城鄉處特別開放參觀，邀請民眾參與，由李宅委託規畫團隊林光浩建築師，講解修復李宅的歷程，及分享接觸修復老建築經驗中的種種故事，更希望藉由民眾沈浸老屋環繞場域氛圍，更珍惜身旁的老建築。