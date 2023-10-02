台大取得竹北分部校地22年未開發又遭地方抨擊，提出設置智慧醫療大樓等規畫，縣長楊文科仍希望台大17日前回應撥用土地設置高中做優先考量。立委林思銘批台大說詞，誤導新竹縣民，民代紛質疑台大規畫建設經費何來？縣議員蔡蕥鍹更直指將在縣議會提案，請縣府研議課徵台大竹北分部空地稅！

林思銘指他8月初就拜訪台大張上淳副校長，提及新竹縣政府向台大爭取撥用3到5公頃的校地來做為興建高中使用，會談中，張副校長也告知會在10月中旬前回覆縣府，對比台大的說明，似乎可以預期2個星期後，台大會如何回覆縣府的訴求了！

林思銘批台大所稱的已規畫安排，根本就是虛晃一招，因為校方所謂要興建智慧醫療大樓等建設，依照教育部校務基金使用管理規範，台大是無法將校務基金運用這些建設，都是必須由台大自行籌措和自行募款，校方募款的作法，在與張上淳會談中獲得證實。

「台大不要做出對教育最壞的示範！」林思銘嚴正要求台大停止這種紙上談兵，空中樓閣的說法，應儘速與新竹縣政府辦理土地撥用程序，將22公頃校地做最有效的利用，不要讓新竹縣民對台大產生不良觀感！

縣議員吳旭智表示，台大無法用校務基金於竹北分部，目前規畫住宿會館案、智慧醫療大樓案、岩心庫儲存庫房新建工程案、半導體產學研究中心、太空研究中心等，都必須找到校務基金以外經費，才有可能有後續，這些規畫興建經費從何而來？有沒有著落？台大應該先說清楚，才能讓在地民眾認同。

吳旭智指縣府希望台大撥用3到5公頃校地，一起合作設置高中，這個方案並沒有要台大出錢，只需台大撥用土地，既然都要找經費，現成方案合作對象很明確，為何台大不考慮？

蔡蕥鍹則指，台大竹北分部土地閒置多年，市值超過660億，現還是以無其它經費建設竹北校區為由，不願協助竹縣解決高中職就學不足量能問題，更拒絕撥用校地與縣府合作設置高中，目前所提規畫案，完全著眼於自身利益，對緩解竹縣未來就讀高中職的就學量能毫無助益。

蔡蕥鍹同時以台大生醫醫院2期工程3年來連續流標6次，原因是經費不足，最後只能減做工程，但減做區域要另案發包，估計經費至少缺8億元，目前台大要自籌經費相當困難，若可釋出部份土地供新竹縣高中設校使用，也是嘉惠在地鄉親。

蔡蕥鍹說，台大身為全台最高學府，無償取得土地後未善盡回饋社會的責任，一直在「走自己的路」！甚至閉門會議都由台大主導，態度過於傲慢，她將在議會定期會中提案，請縣府研議課徵台大竹北校區空地稅，希望台大善盡社會責任。

竹北市民代表何宜芯認為，台大竹北分部的規畫內容，務必要符合新竹縣的需求，並且透過公聽會等方式向社會公開說明，以爭取民眾的理解與支持，更應該成立專案小組與地方對話，若到最後不得已，可考慮透過司法途徑，拿回竹北市精華地帶，為市民爭取權益。

竹北市公所表示，台大竹北校區整體規畫依其校園自治，因故暫時停止中，市公所近期接獲許多家長陳情，市長鄭朝方十分關心竹北地區學生就讀高中情形，特別到母校新竹高中進行交流，在評估與法規面下亦支持增班與增額的整體規畫，以渡過目前面臨跨生活圈就讀與新增校舍過於冗長的過渡時期。