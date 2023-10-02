英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）日前提到軍隊可在烏克蘭提供訓練，但首相蘇納克（Rishi Sunak）今天說，近期沒有派遣軍事教官到烏克蘭的計畫。

英國及其盟國為了降低直接與俄羅斯發生衝突的風險，迄今一直避免派遣正式軍隊到烏克蘭。

路透社報導，今年8月31日就任國防大臣的夏普斯接受「週日電訊報」（Sunday Telegraph）專訪時說，除了在英國或其他西方國家訓練烏克蘭軍隊之外，他還希望派遣軍事教官到烏克蘭。

然而，專訪內容刊出後數小時，蘇納克就說，短期內沒有派遣英軍到烏克蘭的計畫。

蘇納克在曼徹斯特（Manchester）的保守黨年度會議開始時告訴記者：「國防大臣的意思是，或許未來有一天我們可能可以在烏克蘭執行一些這樣的訓練…但那是長期計畫，不是此時此地的事。沒有英軍會被派到當前的衝突中作戰。」

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天說，任何在烏克蘭培訓烏軍的英國軍人都是俄軍合理的攻擊目標。

過去一年，英國為2萬名左右的烏克蘭人提供了5週訓練課程，並打算未來再培訓約2萬人。

夏普斯在「週日電訊報」專訪中說，經過9月29日與英軍首長討論後，有機會在烏克蘭境內提供軍事訓練。

他在報導中說：「我今天談的是最終讓培訓更接近（烏克蘭）並實際上也在烏克蘭境內…尤其是在烏克蘭西部，我想現在的機會是在（烏克蘭）『國內』做更多事。」

他還說，他希望英國航太系統公司（BAE Systems）等英國國防企業繼續發展在烏克蘭設立兵工廠的計畫。

夏普斯在保守黨年度會議的演說中並未重提先前的言論，不過他說，烏克蘭戰爭消耗武器和人力的速度令人咋舌，但「我們必須堅定不移」支持烏克蘭對抗俄羅斯。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1121002