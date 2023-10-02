滙豐(台灣)商業銀行日前榮獲《亞洲銀行家》(The Asian Banker) 頒發「亞太區最佳存款產品」大獎，展現滙豐(台灣)以領先業界的環球優勢，於近年持續推出適合客戶需求的存款產品，即日起為卓越理財新客戶推出美元活存優利活動，年息加碼至5.68％，讓客戶的資金運用更靈活稱心，隨時掌握投資契機。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「當前美元利率居高不下，我們觀察到美元成為多數客戶不可缺少的資產組合之一。為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐(台灣)推出這一波5.68％美元活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美元，以更有彈性的方案，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。」

黃至弘強調，卓越理財新客戶除了可享受5.68％的美元活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美元定存最高年息6.6％ 的尊榮禮遇。