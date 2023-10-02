有民眾在網路臉書粉專上傳一段影片，指控中秋連假30日晚間的安南區海佃路，有民眾改造手持沖天炮，在海佃路上大量燃放，警方根據影像，鎖定施放男子身分追查，台南市環保局也將根據空氣汙染防治法開罰。

「還以為是加特林機槍」有民眾在臉書粉專「社會事」上傳一段影片，指控民眾手持改造土製煙火在大馬路上實測，調侃是「89中秋新玩法」，大酸是媲美中科院發明的單兵武器，還因為後座力太大，需兩人才能操作。

影片中2名民眾將大量沖天炮集中固定，點燃後手提對夜空發射，連續火光沖天，有如手持的地對空武器，地點在人車稠密的海佃路上，引發網友對道路安全爭議。留言諷刺「好猛」、「89創意無限」、「安南89是台灣人的希望」、「中科院不考慮招募嗎？」

警方表示，掌握特定對象，將通知到案，待查明後將依刑法公共危險罪移請台南地檢署偵辦。

不只警方追查，台南市環保局表示，從影片中發現有粒狀物大量溢散，明顯違反空汙法32條規定，待警方找到行為人，將依據檢舉人影片，開罰1200元以上10萬元以下罰鍰。

台南市環保局統計中秋3天連假共開出10張違規煙火罰單，另在觀夕平台、林默娘公園與黃金海岸巡查期間開出321張勸導單，佳里區有施放煙火民眾與稽查人員玩躲貓貓，環保局與警方合作，由警方蒐集違規民眾影像、車牌，後續開罰，呼籲民眾勿因節慶違反相關規定。