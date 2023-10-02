英國一名52歲女子7月1日疑與男鄰居發生爭執，竟將住家一樓電箱的電線扯出並拿打火機點燃，一舉一動都被女鄰居目擊。由於電箱旁邊就是煤氣箱（Gas Box），後來女鄰居見她不聽勸說且不收手，恐將釀成更大意外，因此報警處理，才讓此事平安落幕。至於遭逮的女子，被依縱火罪判處3個月有期徒刑。

根據《Hull Live》報導，一名母親凌晨因被敲打聲和喊叫聲驚醒，走到窗戶附近看到一樓電箱的電線正被52歲的崔西史密斯（Tracey Smith）拉出，還拿打火機試圖點燃，也讓該名目擊全程的母親及其孩子嚇壞，決定暫時逃離住家並將對方的犯案過程錄下，「我叫她停下來，她說樓上的那個男人不閉嘴。我告訴她我不在乎，無論如何妳都不能那麼做。」

由於崔西史密斯不肯罷手，該名母親想到電箱旁邊就是煤氣箱，一旦發生爆炸恐會造成更大意外，於是報警處理，「我們非常幸運，風把火吹熄了，但是電箱仍有受損，如果她達成目的，旁邊的煤氣箱可能也會著火，我們就有可能都被炸飛。」

所幸警方獲報20分鐘後即到場，取得該名母親錄下的犯案影像，也將崔西史密斯逮捕。不過，崔西史密斯9月25日出庭受審，僅依縱火罪被判3個月有期徒刑，也讓該名母親非常意外，「她是來自地獄的鄰居，有她在附近，鄰居們感到不安。」