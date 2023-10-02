心臟外科血液回收儀器搶救罕見血型孕婦腹內大出血。(安泰醫院提供)

屏東潮州36歲高姓孕婦，日前在上班中突感暈眩及腹痛，由同事送至安泰醫院急診就醫，透過超音波掃瞄發現，患者極可能是子宮外孕，且腹腔內大出血已漫浸到上腹肝臟部位，預估內出血已超過2500ml並有休克現象，病患當下已疼痛到身體蜷縮意識模糊，情況危急，必須立即開刀，不然會有生命危險。

經和家屬說明溝通同時，也在30分鐘內集結安泰高危險娠妊醫療團隊，不料在開刀前又發現患者血型是罕見RH陰性，血庫無血可用，婦產科主任王仁星靈光一閃，借調開心手術時使用的「Cell Saver Elite自體血液回收系統」。

先將患者腹腔內上層未凝固的內出血約1500ml血液引流，透過血液回收洗滌系統，收回約一半的可用血，再進行「輸卵管部份切除手術」，整個手術完成耗時約2小時，病患內出血達2800ml。

因患者失血過多，當晚手術完成後請高雄捐血中心楠梓血庫尋找出4單位約720ml的RH陰性紅血球濃厚液，在陸續輸血給患者後，才慢慢脫離險境。

王仁星表示，這是屏東首例透過自體血液回收搶救RH陰性血型孕婦大出血的案例，因為在台灣RH陰性血型只有0.3％，庫存血有限，一旦發生重大意外，有可能錯失黃金搶救時間而造成遺憾。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉對高危險娠妊團隊在面對緊急的情況時，能冷靜判斷，全力搶救的高效率表示肯定。