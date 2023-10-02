自7月行政院基北北桃1200都會通定期月票上路以來，預估已有近3萬基隆市民受惠。基隆市政府也積極推動基隆市內的公共運輸定期票，預計將於10月中旬正式推出，每月只需要288元，就可以在基隆市區內自由搭乘台鐵及基隆市公車。

基隆市交通處2日宣布，民眾只要購買基隆市區的288元定期月票，就可以在30天內，無限次搭乘台鐵區間（快）車、莒光號和指定車次自強號，至基隆市境內包含基隆站、三坑站、八堵站、七堵站、百福站、暖暖站，及基隆市公車處營運的57條路線。

市區定期票將自11日起受理預購，民眾可持悠遊卡、一卡通或i-Cash卡，到台鐵基隆站、三坑站、八堵站、七堵站及百福站預購，另外也可到全家便利商店的FamiPort機台，以悠遊卡預購。

另外，為方便基隆市民購用，基隆市政府也於10月11日到11月10日一個月間，在基隆二信循環站設置臨時據點，民眾可以持悠遊卡、一卡通或i-Cash卡購用288元定期月票，也可以在現場購買紀念卡，並當場設定定期月票。

基隆市政府也特別為288元定期月票發行了TPASS基隆版紀念卡片，自即日起，民眾可以在博客來、蝦皮購物和統一超商分別購買悠遊卡、一卡通和愛金卡的288元定期票紀念卡片，卡片的售價為每張100元。待取得卡片後，可在統一、全家、OK、萊爾富等四大超商領取100元儲值金。

不過，基隆市交通處也特別提醒民眾，因為每張電子票證僅能設定1種定期票，因此若民眾手中的卡片已設定基北北桃1200元都會通定期票，則無法購買288元定期票，須持其他卡片或新卡購買。