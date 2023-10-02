嘉義縣流感疫苗及肺炎鏈球菌公費疫苗接種今第一階段開打，嘉縣衛生局今年購入13萬2000劑公費四價流感疫苗，今起在18鄉鎮市巡迴施打，共設置414處村里接種站，縣內80家合約醫療院所也同步提供接種服務，另校園施打部分，今以六腳鄉學校為主，目前未聽到有特殊抗拒施打的狀況傳出。

今太保市衛生所舉行「左流右肺．注福雙倍」疫苗施打記者會，嘉義縣長翁章梁、太保市長鄭淑分、疾管署南管中心副主任陳紫君、縣議員詹琬蓁、黃惠汝等人出席，翁章梁呼籲符合接種資格的民眾盡早接種，65歲以上的鄉親可同時接種「流感＋肺鏈」疫苗，只要接種其中1劑就可獲得10劑新冠病毒快篩。

衛生局表示，肺炎鏈球菌疫苗今開始施打，以三階段分梯進行，第一階段為曾接種13價或15價肺炎鏈球菌疫苗且間隔1年者，可接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗；第二階段11月27日起開放，讓從未接種過肺炎鏈球菌疫苗的鄉親接種1劑PCV13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔1年後可再接種1劑23價疫苗；第三階段12月25日開始，針對曾經接種PPV23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。接種2劑肺炎鏈球菌疫苗可提升記憶免疫，提供較長時間的免疫保護力，讓保護範圍更廣。

衛生局進一步指出，第一階段對象包含65歲以上長者、安養長期機構住民及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中、職、五專一至三年級學生、孕婦、具有潛在疾病高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、醫事及衛生防疫相關人員及禽畜業及動物防疫相關人。第二階段於11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。

衛生局說，今天到貨的疫苗4家廠牌都有，中央配什麼就打什麼，不會挑疫苗，也不會特意跟師生說接種的品牌，今已在六腳鄉幾所學校施打，沒有特別情況發生，社區是否有民眾詢問品牌或拒打，需進一步等衛生所回報。

翁章梁說，最近是流行性感冒的高峰期，鄉親們不能輕忽流感的威脅，有些人以為是小感冒就不去看病，但這有可能讓症狀加劇，引發其他併發症，呼籲鄉親及早施打疫苗，讓身體產生抵抗力，尤其是65歲以上的長輩更要施打，現在打疫苗還送10支新冠肺炎家用快篩，請鄉親呼朋引伴一起打疫苗。

衛生局長趙紋華說，公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，建議右手施打肺炎鏈球菌疫苗，左手接種流感疫苗，獲得雙重保護，請民眾攜帶健保卡前往各衛生所及合約院所接種，疫苗接種資訊可至嘉義縣衛生局網頁查詢或洽詢各地衛生所。