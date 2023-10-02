北韓女足慶祝戰勝南韓。（新華社）

杭州亞運女子足球上演南北韓大戰，北韓4比1痛宰南韓，讓南韓總教練崩潰怒罵裁判。這是南北韓暌違6年的對決，兩隊的女將踢得和男人一樣火爆，南韓前鋒孫化然因為衝撞北韓門將，吞兩張黃牌被罰下場。南韓中場池笑然不滿北韓球員動作粗暴，向裁判抗議反而吞了黃牌，南韓後衛金惠利終場前被吹犯規，北韓在傷停補時再罰1球成為大屠殺。

雙方上半場1比1平手，但是南韓孫化然在第41分鐘吞了第2張黃牌，導致北韓大半時間握有11比10的人數優勢，他們把握機會在下半場攻進3球。

這個判決引起南韓總教練貝爾（Colin Bell）的憤怒，他賽後對南韓媒體《韓聯社》痛罵那位法國籍主裁判「毀了這場本來可以很精彩的對決」，貝爾說：「我問了其他人，那位裁判有沒有在世足賽執過法，他們說沒有，你們現在知道原因了。裁判改變了整場比賽，那是他們不應該做的。」

南韓女將池笑然也說：「我畢生從未遇過這麼不公平的比賽。如果不是少1個人，我們才不會輸。」其實南韓女足本來就踢不過北韓，雙方近16次交手，南韓只僥倖贏了1場。