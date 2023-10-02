流感季即將到來，不過今年公費疫苗名單上卻出現「高端」在列，引發民眾擔憂。國民黨台北市議員李彥秀表示，今年高端成為流感疫苗供應商，讓醫界、社會大眾出現疑慮，她痛批，民進黨總統參選人賴清德競選標語是「信賴台灣」，但疫苗政策卻不被信任，「為何遇到高端，規則都轉彎？人民當然不信賴！」

李彥秀指出，高端疫苗的免疫橋接、沒有2期期中報告，更有國際上乏人問津不被承認的爭議。但是高端成為流感疫苗供應廠商，進口韓國疫苗，在台填充分裝，然而社會各界懷疑分裝填充是否經完整臨床試驗。她質疑，去年流感疫苗決標採最低標，今年卻改為最有利標，「為什麼碰到高端，所有制度規則都轉彎？」，雖然衛福部說高端有進行關鍵製程，但「真能取代完整臨床試驗？」

李彥秀表示，在拜訪基層時，許多民眾希望她向政府發聲、詢問政府，為何新冠疫苗可以選品牌，施打流感疫苗卻沒有選擇。另外她也說，許多基層醫護反應，目前3種疫苗同時施打，工作已相當繁重，卻還要承受民眾不諒解，成為政府失去民眾信任疫苗政策的箭靶。

李彥秀向賴清德喊話表示，作為醫生、有公衛背景，要參選總統就應承擔面對，不要遇到民眾心聲就躲遠遠，另外她也批評民進黨，不要甩鍋給醫護，面對民眾疑慮，應讓民眾有知的權利，清楚自身接種疫苗的廠牌，讓民眾自行選擇，不要讓民眾對高端的疑慮影響到疫苗覆蓋率及公衛安全。