一名北漂的男子觀察，身邊不少同樣是北漂的族群，每個月固定和朋友聚餐、每3個月出國一次，及時行樂完全沒有存錢計畫，讓他看了直搖頭，年輕網友看了他的貼文，紛紛表示「月光」也是抗通膨手段之一，「努力存錢還是什麼都得不到，不如及時行樂。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，去年搬來台北後，發現不少北漂族都是玩樂主義派，每個月一定要和朋友聚餐、3個月出國玩一趟，同時還得支付房租、電話費、網路費、伙食費、保險和卡費等，「這樣真的能存到錢嗎？」

原PO表示，新冠肺炎解封至今，一直努力加班存錢，還未踏出國門，不解為何大多數人有這麼多錢可以揮霍，感嘆台灣即將邁入高齡、少子化社會，「還是自己照顧自己最好，未來金錢也許真的會變得一文不值，大家都是及時行樂享受當下嗎？」

貼文上線，不少網友指出「月光」是抗通膨手段之一，「月光也是抗通膨的手段之一」、「現在全球物價都在漲，一次通膨就能把當初省下來的錢全部吃回去，及時行樂可以享受當下的快樂，犧牲享樂努力存錢，最後還是什麼都得不到」、「存不到錢啊，省這個省那個多2000元，3月後又能做什麼？」、「錢放在銀行會貶值，跟不上通膨速度」。