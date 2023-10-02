台南市一名陳姓婦人夜裡喝酒後坐上電動輪椅準備返家，途中遇警向前關心，未料卻察覺婦人身上攜帶濃厚酒氣。員警最終為「是否扣車」感到苦惱不已。警方於前（30日）對此表示，電動輪椅不屬法定動力工具，無須扣車、扣牌，但若發現「人」有酒駕行為，仍須移送法辦。

本案件發生於9月26日，員警當晚攔查陳姓婦人後，經酒測雖然證實超標，但員警卻為婦人坐輪椅是否屬於酒駕一事遲未能定論。員警後詢問台南市警局交通大隊，針對此情形，是否應須扣車；交大則認為，電動輪椅並不屬於「車輛」，不無須吊，但依照警政署於2017年發佈的聲明，曾指電動輪椅雖非車輛，但仍須以酒駕移送，並交予檢察官以個案認定。

台南警表示，陳婦雖未被員警開罰單或是扣車，但全案訊後最終依《公共危險罪》法辦。警方同時提醒民眾，酒後建議搭車回家，切勿自行騎乘奇怪的動力工具，例如電動滑板車、電動獨輪車，這些皆為法定範圍內的「個人行動器具」，同適用於《道路交通管理處罰條例》。

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