颱風來襲，台南東山青皮椪柑才剛進產季，果農把握空檔時間趕緊採收。（羅献龍提供／張毓翎台南傳真）

東山區東原里長羅献龍說，他一定會等果實成熟再採收，以確保品質。（羅献龍提供／張毓翎台南傳真）

颱風「小犬」登陸機率高，預估4到6日影響台灣最大，台南市東山區盛產青皮椪柑，但剛進入產季，就遇到颱風，果農都是心驚驚，有的農民趁著一早天氣涼爽時，趕緊派工採收，為了保障品質，還是得等果實成熟才採收，目前東山青皮椪柑僅採收1成多，農民只能期盼災情不要太嚴重。

東山區農會推廣部主任蘇芳賢表示，東山青皮椪柑面積廣達750公頃，農民每逢雙十節前後開始採收，產季維持45至50天，農民大多會等到果實成熟後再採，若提早採收，放置於室溫也無法後熟，其口感、食味很差，還會打壞市場行情。

蘇芳賢說，颱風來襲，東山青皮椪柑整體採收量只達1成多，農民為了避免強風豪雨造成落果，會運用竹架固定果樹枝條，或以繩子拴住枝條。

東山區東原里長羅献龍栽種約1.2公頃的青皮椪柑，一早忙雇工採收，直到接近中午才返家休息，預計隔天又得上山採收，非常忙碌。

羅献龍說，今年開花期遇到乾旱，導致花苞減少，之後雨又下太多，後面幾批花結出來的果實，品質不佳，在疏果期間都會拔除，最後只有6成多的果實被留下，許多果農9月底就開始採收，他這幾天也陸續派工摘採，希望在颱風來臨前，盡量把成熟的果實都採完，減少損失。