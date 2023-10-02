針對vivo新機，各家線信業者紛紛祭出加碼優惠，除特定資費0元購機外，中華電推出加碼優惠，申辦「精采5G購機方案」指定資費，再享舊換新加碼折價2000元。申辦台灣大5G指定專案，針對舊機換新機，則可享最高1000元優惠。遠傳則是搭配5G指定資費方案，即享「行動裝置險優惠」2個月免費；搭配月付799以上資費方案，加碼送防駭心守護服務及來電答鈴3個月免月租，還可享遠傳friDay影音影劇暢看2個月。

vivo V29 5G搭載高通驍龍778G處理器，採用6奈米製程技術，搭配八核心設計。V29 5G搭載80W極速閃充和4600mAh大電量，兩者結合使的續電能力大幅提升；兩倍電池壽命與智慧充電等技術加持，確保在高速充電的同時，也能夠更長時間地使用遊戲和攝影功能。在記憶體整合3.0技術的基礎上，最高支援8GB額外擴充RAM，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢性。

另外，兼顧各個價格帶需求，vivo今日預告，10月中旬將推出Y17s機型，搭載聯發科(2454)G85八核心處理器，配備後置5000萬主相機與f/1.8大光圈，更端出親民售價5490元。