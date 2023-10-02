世銀周一發布10月份的報告，該組織最新預測東亞和太平洋地區開發中經濟體2023年成長5%、2024年成長4.5%，分別較4月份預估的成長5.1%和4.8%下修。

世銀維持中國今年經濟成長預測不變，仍為5.1%，但基於「較長期的結構性因素」、該全球第二大經濟體債務水位高升，以及房地產業疲弱不振等理由，將中國2024年經濟成長預測從4月的4.8%下修至4.4%。

儘管東亞經濟體大多已經從新冠疫情等2020年以來的一連串衝擊中復甦，而且也將繼續成長，但世銀表示，成長速度可能放緩。

報告中指出政府、企業和家庭債務不斷增加是該地區的成長風險。該地區一般政府債務大幅增加，企業債務也急速攀升，尤其在中國、泰國和越南。政府債務高漲可能抑制公共和民間投資。債務攀升可能導致利率升高，進而使私人企業的借貸成本增加。

根據世銀估算，一般政府債務佔GDP比重每增加10個百分點，投資增長就會縮水1.2個百分點。民間債務佔GDP比重每增加10個百分點，投資增長就會下滑1.1個百分點。

與其他新興市場相比，中國、馬來西亞和泰國的家庭債務相對較高。家庭債務高升可能衝擊消費，因為收入將更多用於償還債務，導致支出減少。

世銀表示，家庭債務每增加10個百分點，消費增長就會下滑0.4個百分點。