小犬颱風持續朝台灣逼近，花蓮縣政府呼籲農友及早準備各項農作物防颱措施，以減少農業損失。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

小犬颱風持續朝台灣逼近，中央氣象署預計周三、四影響最大，且東台灣雨勢相當可觀，花蓮縣政府呼籲農友及早準備各項農作物防颱措施，若未來風災造成農業災損，儘速通報當地公所，屆時農業處將邀集相關單位依農業天然災害查報作業儘速辦理各項救助。

據中央氣象署氣象預報指出，小犬颱風接近台灣時達中颱顛峰強度，預計明天清晨發海警、傍晚發陸警機率最高，周三、四影響最大，且路徑會再修正，不過花東可能有豪雨以上降雨。

花蓮縣府農業處籲請農友在颱風前夕及早做好防颱準備，農糧作物部分，留意田區排水溝渠暢通及病蟲害防治，二期水稻多數正值分蘗盛期至幼穗期階段，應注意田區排水，颱風侵襲前夕蔬菜類作物不宜搶播，如可採收者應儘速採收。

二期雜糧類如大豆、玉米等作物部分，應留意植株倒伏及田區淹水，果樹則設置防風網及補強支柱固定植株減輕危害，如可採收者應儘速採收。另外，設施栽培應檢視生產設施，如有破損應及早維修。

針對林業部分，穩固設施，安置苗木；養殖、畜牧業則加強設施固定、溝渠疏通，購足備用發電機油料，並檢查功能是否正常使用；休閒農場部分，業者應加強場區設施安全檢查及維護工作，落實防颱整備工作，做好疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

農業處提醒農友，颱風遠離後應注意清園、排除積水，並加強中耕培土、肥培管理，防範病蟲害發生，才能適時復耕，確保作物產量及品質。林業部分，儘速將林木扶正並以支架支撐，同時配合適當的修剪枝條及葉子，減少水分蒸散，提升存活率。畜禽如有損失，應儘速進行善後及清理畜禽屍體、消毒及復原工作。