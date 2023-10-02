2024總統大選即將進入倒數100天，藍白合不合成各界關注話題。入口網站《yahoo》近期針對此議題進行網路民調，今(2)投票日截止，總計有8萬2900人參與，結果顯示有34.5%網友表示非常支持、25.1%為沒意見/不知道、19.2%還算支持。

該民調統計時間為9月28日至10月2日止，第一個問題詢問網友「你是否支持藍白合？」結果顯示有34.5%網友表示非常支持、19.2%還算支持、9.5%不太支持、11.7%完全不支持、25.1%為沒意見/不知道。

該民調的問題二則是詢問「若是藍白合，你認為應該是誰當「總統」參選人？」結果顯示26.5%為民眾黨參選人柯文哲、23.6%國民黨參選人侯友宜、10.4%獨立參選人郭台銘、8%其他人選、31.5%為不知道/沒意見。

至於藍白是否合，民眾黨拋出黨主席柯文哲與侯友宜互比民調，輸的退選，對此國民黨主席朱立倫1日則是回應，未來侯友宜跟柯文哲見面一定先談理念，不因為在野分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，大家團結努力建構共同理念。