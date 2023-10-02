山羊會爬樹！高山協作員楊騏鴻8月15日曾在玉山登山口處巧遇爬上樹的台灣長鬃山羊，還看到山羊跳下樹的模樣，令許多網友稱奇。時隔一個多月，昨天楊騏鴻又在同一處遇見山羊站在樹的高處吃嫩葉，錄影PO上臉書粉專，直呼「我一定要拍到山羊們怎麼上樹的。」

楊騏鴻於8月15日下午3點多在距玉山登山口約600公尺處，看到樹上有一隻台灣長鬃山羊，近到伸手就能摸到，因擔心嚇到羊，大家先停下腳步，他也趁機錄影，山羊見生人靠近，嚇得呆住不動，再多吃兩口嫩葉後就連滾帶爬跳下樹跑了。事後他將影片PO上臉書粉專「頂品仔茶園」，笑稱「以後要看羊，都要抬頭看一下有沒有在樹上。」

過了一個多月，楊騏鴻昨天下午3點同樣在玉山登山口往玉山方向600公尺處再度遇見爬樹山羊，在臉書粉專PO出新的山羊在樹上悠哉吃嫩葉的影片，感嘆「山羊樹上吃葉已經不稀奇，我一定要拍到山羊怎麼上樹的」。

看到山羊爬樹吃嫩葉的奇景，網友紛紛留言：「一定要找一根比較斜的樹，然後像亞運平衡木那樣上樹」、「說是羊，但是牠是牛科的，這牛科的還爬樹真的厲害」、「還好你不是獵人」、「地上一大堆草你不吃，非得爬那麼高」，還有人好奇是上次那隻山羊嗎？楊騏鴻則回答，有可能是同一隻。

農業部林業及自然保育署嘉義分署表示，台灣長鬃山羊又稱台灣野山羊，為台灣特有種，是公告的保育野生動物，是相當廣泛分布的物種，且野山羊在約1000公尺以上中、高海拔較常見。