丹麥指標樂團Lukas Graham盧卡斯葛拉漢樂團靠著一首《7 Years》累積全球16億次感動收聽，飆唱出人生體悟，最後拿下葛萊美獎「年度單曲」、「年度唱片」、「最佳流行演出」三項大獎入圍肯定，Lukas Graham把人生哲學又或是訴說著他人故事的人生百態一一寫進洗腦旋律中，就連蘋果執行長Tim Cook庫克都是鐵粉，前陣子拜訪哥本哈根還欽點受邀演出相見歡！

由出生於丹麥哥本哈根的實力主唱Lukas Graham領軍，搭上貝斯手Magnus Larsson以及鼓手Mark Falgren於2011年開始闖盪樂壇，起初先是隨手將音樂作品《Drunk in the Morning》及《Criminal Mind》分享至社群，擋不住的無比才華，隔年竟快速累積2700萬次點閱點聽，就此展開了Lukas Graham將震撼世界的音樂旅程，開始受邀至英國、挪威、德國、瑞典、法國、西班牙等地演出，成功打開了未來的事業版圖，在萬眾期盼之下，首張同名專輯《Lukas Graham》終於問世，深刻寫盡了對於人生的深刻體悟，造就了Lukas Graham獨樹一格的音樂風格，其中一曲充滿力量的《7 Years》淺白易懂的歌詞配上朗朗上口旋律，爆炸性走紅全球，在Spotify至今累積超過16億次收聽、YouTube音樂錄影帶超過14億次點閱，一連拿下MTV音樂錄影帶大獎、BBC音樂大獎、告示牌音樂獎等入圍肯定，被媒體堪稱為「丹麥奇蹟」。

一晚包下葛萊美獎「年度單曲」、「年度唱片」、「最佳流行演出」三大入圍！接著多首代表作《Mama Said》、《Love Someone》、《You're Not There》開始在全球排行發酵，在Lukas Graham的歌聲裡，聽得到歲月歷經的滄桑、年少輕狂的熱血、深情悲痛的愛情，陪伴著歌迷人生的每個階段，打造了專屬於自己獨步樂壇的聲響，這股獨特的音樂魅力就連蘋果執行長Tim Cook也被圈粉，9月親訪丹麥時甚至欽點指定參訪Lukas Graham於哥本哈根錄音室來場音樂交流。驚喜宣布終於訪台的Lukas Graham將帶來亞洲巡迴《LUKAS GRAHAM LIVE IN TAIPEI》將原汁原味的葛萊美LIVE實力完整呈現給樂迷，10月21號台北Legacy開唱。