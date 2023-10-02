東京新創公司Tsubame Industries成功開發高達4.5公尺的四輪機器人、外形如同機動戰士鋼彈（Mobile Suit Gundam），要價300萬美元。該款名為ARCHAX的機器人內建駕駛艙監視螢幕，可以接收來自外部攝影機的影像，駕駛員在機器人軀體內透過搖捍操作機器人的臂膀和手部動作。

ARCHAX機器人重達3.5噸，在本月稍晚的日本移動展Japan Mobility Show現身，目前擁有兩款模式，一是「機器人模式」、另一個是「汽車模式」，後者時速可達10公里。Tsubame Industries年僅25歲的執行長吉田龍央（Ryo Yoshida）說：「日本在動漫、電玩、機器人和汽車工業領域表現優異。所以我認為，若能打造一個將這些元素合而為一的產品，將是很棒的事。」他指出，目前規劃製造和銷售5款機器給富有的機器人粉絲，但期待該機器人有朝一日能作為救災或太空產業所用。