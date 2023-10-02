范范推出新單曲〈清醒之後〉。（范特希工作室提供）

自「原子少年」出身的18歲新人范庭瑜（范范） ，挾高人氣再推出新單曲〈清醒之後〉，在節目中因能歌善舞過人才華及穩健台風而被稱為「寶藏少年」的他，憑藉著個人魅力不僅擄獲大票少男少女的心，更讓導師Ella慧眼獨具把他視為「兒子」般頻頻護航力挺，儘管在節目歷經兩次「滅團」危機，卻因出色表演而獲許多粉絲肯定。

范范18歲「登大人」推出音樂作品，特別感謝貴人導師「媽媽」Ella提攜，在節目中難掩自己對這位「兒子」的驕傲及喜歡的Ella，曾對他的魅力招架不住，疾呼：「不要對一個母親這樣子，我已經已婚，不要再讓我心動！」除了幽默風趣的表現親和力外，Ella更常為范范打氣，節目中一句「有個兒子像你這樣會超級驕傲」，讓范范牢記天后鼓勵，尤其最讓他難忘的，莫過於Ella在錄節目時不僅常找他聊天及打氣，慧眼獨具的Ella看見范范的潛力曾接連2次護航，讓他免於淘汰，甚至講評時曾提到：「我有一個兒子像你這樣，我會超級驕傲的。」

范范高唱青春勵志歌〈清醒之後〉，藉新歌道出入行歷經轉折心境，以此砥礪自我，用「不死鳥」精神再出發！〈清醒之後〉講述跌倒之後仍勇敢爬起面對並克服挑戰圓夢的心境，透過歌詞宛如把自己從比賽組團到單飛破蛹而出這一路以來的轉折心路歷程娓娓道來；范范坦言在錄音時正處比賽結束後的低潮期，「在錄音時這首歌一直在給予我力量，激勵著我」，更希望透過這首歌與歌迷共勉：「做任何事情都會遇到困難，也會有挫折，但只要相信自己做的每個決定，堅持努力下去，最終才能達到真正的自由。」