新北市樹林區今（2日）早上11時53分許發生一起墜樓案！據了解，該名邵姓婦人（約59歲）自高樓墜落至1樓地面，警消獲報隨即派員趕抵處理，經查已無呼吸心跳，將婦人緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。警方初步調查，並無外力介入，至於詳細墜樓原因，仍待相關單位進一步釐清。

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