今年國慶焰火將在台中舉辦，市府2日舉辦宣傳記者會，市長盧秀燕強調，今年焰火有4大特色，包括首度在市區、首度以無人機搭載煙火及首度以爵士樂配樂、邀知名藝人演出，並擴大發展為「國慶周」活動，盼推動觀光；國慶籌備會主委游錫堃則說，台中有好看、好吃及好用的，呼籲大家國慶連假到台中。

盧秀燕、游錫堃等人在記者會上一同啟動國慶焰火活動，盧秀燕說，台中市上一次承辦焰火活動已是9年前，市府珍惜這次舉辦機會，全力總動員，也發揮巧思，在焰火施放的36分鐘中將分為4個段落，每個段落都從在其意境並經過精心設計，保證讓大家流連忘返。

盧秀燕強調，今年焰火活動有4大特色，其中1大亮點就是首創無人機搭載煙火瀑布，並配合無人機展演，這是過去沒人嘗試的，將帶給民眾精采絕倫的視覺饗宴；過去焰火秀都是搭配鄉村歌曲或交響樂，今年首度配合爵士樂，因爵士音樂是台中重要音樂品牌活動，市府以原創配樂，該雄壯、羅曼蒂克的地方都很到位。

游錫堃則說，今年國慶活動以「民主台灣、韌性永續」為主題，選擇台中市舉辦焰火，主因台中是台灣民主百年追求的重要地點，也感謝市府願意承辦；他代表慶籌會呼籲大家國慶連假到台中走走，因台中還有美食很出名，有好看、好吃及好用的。