寶島羽球男單一哥周天成在杭州亞運羽球個人賽男單首輪直落二獲勝。（資料照／中華奧會提供）

杭州亞運羽球個人賽2日展開，首日中華隊4組人馬出賽，男單周天成、男雙李洋／王齊麟及混雙葉宏蔚／李佳馨都順利通過第1輪32強賽考驗，前進16強。

中華隊率先出賽的混雙葉宏蔚／李佳馨首局雖曾落後，不過在該局中段後來居上，第2局葉李配也是再度遇到落後考驗，但兩人發揮默契、技巧追上分數，經過一番拉鋸，葉宏蔚／李佳馨21比13、22比20直落二擊退印尼組合，晉級16強。

在混雙旗開得勝後，世界排名第13的寶島一哥周天成面對首次交手、世界第697名的澳門選手裴鵬鋒，歷時34分鐘順利21比13、21比14直落二取勝，也進入16強。

雙打好手李洋上屆雅加達亞運和李哲輝聯手打下銅牌，2019年李洋改和國中就認識的王齊麟合作，「麟洋」東京奧運勇奪金牌聲名大噪，本屆亞運首輪就面對世界排名第9、實力不俗的馬來西亞組合王耀新／張御宇，首局「麟洋」率先收下，第2局也取得領先，該局中後段一度17比18被對手超前，「麟洋」仍專注面對每一分，透過防守穩住陣腳再尋找進攻機會，隨後20比19先出現賽末點，最後馬來西亞王耀新回擊掛網，李洋／王齊麟21比16、21比19直落二晉級16強。

較可惜的是寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，和馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯大戰3局，先搶下第1局的「楊肉盧」被對手後來居上，23比21、12比21、21比23飲恨，其中第3局最後一分雙方來回多拍，盧敬堯趴地奮力救球，可惜最後回擊出界，未能繼續前進。