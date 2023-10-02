杭州亞運羽球個人賽2日展開，首日中華隊4組人馬出賽，男單周天成、男雙李洋／王齊麟及混雙葉宏蔚／李佳馨都順利通過第1輪32強賽考驗，前進16強。
中華隊率先出賽的混雙葉宏蔚／李佳馨首局雖曾落後，不過在該局中段後來居上，第2局葉李配也是再度遇到落後考驗，但兩人發揮默契、技巧追上分數，經過一番拉鋸，葉宏蔚／李佳馨21比13、22比20直落二擊退印尼組合，晉級16強。
在混雙旗開得勝後，世界排名第13的寶島一哥周天成面對首次交手、世界第697名的澳門選手裴鵬鋒，歷時34分鐘順利21比13、21比14直落二取勝，也進入16強。
雙打好手李洋上屆雅加達亞運和李哲輝聯手打下銅牌，2019年李洋改和國中就認識的王齊麟合作，「麟洋」東京奧運勇奪金牌聲名大噪，本屆亞運首輪就面對世界排名第9、實力不俗的馬來西亞組合王耀新／張御宇，首局「麟洋」率先收下，第2局也取得領先，該局中後段一度17比18被對手超前，「麟洋」仍專注面對每一分，透過防守穩住陣腳再尋找進攻機會，隨後20比19先出現賽末點，最後馬來西亞王耀新回擊掛網，李洋／王齊麟21比16、21比19直落二晉級16強。
較可惜的是寶島男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，和馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯大戰3局，先搶下第1局的「楊肉盧」被對手後來居上，23比21、12比21、21比23飲恨，其中第3局最後一分雙方來回多拍，盧敬堯趴地奮力救球，可惜最後回擊出界，未能繼續前進。
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