南韓女團BLACKPINK成員LiSA日前登上「世界第一裸秀」之稱的巴黎瘋馬秀（Crazy Horse）引起爭議，如今Lisa的媽媽疑似因力挺女兒瘋馬秀的演出而遭到網友攻擊，最終選擇將IG帳號註銷，讓不少粉絲感到相當可惜。

自Lisa決定出演瘋馬秀後，外界批評聲浪不斷，不僅BLACKPINK成員現身觀看表演被罵，連大陸藝人到場朝聖都遭到網友砲轟，Angelababy更因此慘遭央視刪除中秋宣傳片；據悉，Lisa媽媽也有現身女兒最後一場瘋馬秀演出時，現場粉絲更透露，媽媽非常支持女兒，更直言「我以為會更性感」此舉讓原就反對的粉絲更加無法接受。

事後Lisa媽媽因現身瘋馬秀現場一事，導致大批網友湧入她IG砲轟，最後媽媽疑似不堪其擾，決定將帳號「Chitthip Bruschweiler」刪除，讓其他粉絲因看不到私下一面的Lisa感到相當傷心。

事實上，瘋馬秀品牌經理曾解釋之所以邀請Lisa演出的原因「邀請Lisa在舞臺上表演，是希望能夠吸引新的年輕女性客戶，在某種程度上，這是我們未來的觀眾，因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵，我認為，當Lisa決定這樣做時，也表明了相同的態度」。