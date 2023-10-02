新竹縣東泰高中畢業校友余祥平，在杭州亞運3對3的籃球賽中，與隊友林信寬、江均、汪哲宇等人，逆轉勝卡達隊奪金。縣長楊文科得知該捷報，相當振奮，致上最高祝賀，期待余祥平未來在體壇的表現能更上一層樓。

東泰高中籃球隊當晚更是在學校架起大螢幕，為余祥平加油，教練高丁國柱透露，余祥平的生日就在亞運比賽期間，當時許願拿金牌，果然馬上成真。

余祥平畢業自基隆市銘傳國中，現為義守大學籃球隊成員，在國中籃球表現出色，東泰高中當時由主任黃士騰、總教練高丁國柱前往遊說挖角，經余祥平的雙親同意，加入該校籃球隊，並於109學年度打入HBL四強戰，當時楊文科與教育局長楊郡慈還特別到場觀戰、為球隊打氣。

黃士騰表示，余祥平加入該校球隊時，正面臨球隊重建時期，一度僅剩下3名球員。高丁國柱也說，靠著3名球員一步一腳印努力，帶著學弟一起以黑馬之姿，拚入HBL四強，余祥平更是當時東泰五虎之一。

高丁國柱指出，余祥平面臨所有訓練均非常認真，當年在國中聯賽時，發現他手感很好，且協調性佳，在球隊發揮協調的角色，串聯隊友進攻，並不躁進，但需要他有表現的時候又當仁不讓，勇敢面對所有挑戰，也會設法突破障礙，是不可多得的好球員。

黃士騰與高丁國柱都表示，余祥平雙親具有物理治療專業，要加入東泰時就數度來學校看環境，不僅常常觀賽，還給予防護上的協助與支援，至今仍與學校保持良好聯繫。

高丁國柱說，余祥平的心理素質很穩定，課業表現也很優異，雙親的家庭教育功不可沒，此次也前往杭州為余祥平加油打氣。黃士騰透露余祥平的日就在杭州亞運比賽期間，當時許下拿到金牌的願望，生日對上約旦隊，就以一場勝利，逐步實現他的願望！