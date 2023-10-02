76歲香港資深男星鄭少秋有3段感情，1968年和伴侶盧慧茹生下大女兒鄭安儀，兩人分手後，盧慧茹帶鄭安儀到美國生活，鄭少秋供女兒讀到大學後，就沒有聯絡，鄭安儀卻在昨（1日）傳出輕生消息，震驚各界，而歌后甄妮得知此事也有感而發，感嘆很遺憾，直言鄭少秋沒有處理好他的人生。

鄭少秋大女兒鄭安儀傳出在美國寓所輕生，被教會人員發現，由於一度聯絡不到鄭安儀的母親盧慧茹，只好對外向鄭少秋喊話，希望他出面處理，根據《東網》報導，鄭少秋現任妻子官晶華表示：「我們在處理中」，並提到鄭少秋心情尚未平復，喪女打擊可想而知。

歌后甄妮得知有感而發，在臉書直言：「昨天聽到秋官的家事，很遺憾，他沒有處理好他的人生」，她認為，每個人背後都有故事。「也許男的自私，又碰上女的母愛氾濫，都不經大腦，就只有孩子最無辜。」

甄妮談鄭少秋。（圖／甄妮臉書）

甄妮強調，一個小生命的誕生，需要愛心、時間和奶粉，缺一不可，強調這不是扮家家酒。她也提到：「我個人認為，以前父母養育孩子，必須有責任制到18歲。但現在時代進步，科技讓孩子早熟，等他們開口找你討論，父母就要懂得如何尊重和恊助。才能長期保持良好互動。」

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