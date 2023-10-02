一名38歲男子因左耳耳悶一周求診，初步理學檢查為中耳積水，但該男並無游泳或潛水，這讓醫師直覺不尋常，便進一步安排鼻咽內視鏡檢查，結果後續診斷為鼻咽癌第2期，需接受化療。醫師指出，鼻咽癌好發於亞洲人，最常見症狀為頸部腫塊，其它還有流鼻血、耳部症狀、腦神經學症狀等，務必特別警覺。

張弘在臉書專頁「耳鼻喉科 張弘醫師」發文表示，透過鼻咽內視鏡的畫面可看到，該患者鼻咽部左側有明顯的腫瘤，其大到阻塞耳咽管開口，導致中耳積水。他提到，病人無抽菸、無鼻咽癌家族病史，好在其警覺性夠高，耳部悶塞一周即就醫，診斷為鼻咽癌第2期，後續接受化學放射線治療。

張弘指出，鼻咽癌好發於亞洲人，原因與基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食（富含亞硝酸鹽的食物，如香腸臘肉）及抽菸有關。根據台灣癌登資料庫，每年約有1500多位新診斷的鼻咽癌病患，鼻咽腔有一定的空間讓腫瘤生長，不易早期發現，往往發現時已偏末期。

談及鼻咽癌症狀，張弘說明，頸部出現腫塊最為常見，其它還有流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流、鼻音增加；耳部症狀。據研究統計，約30％新診斷的鼻咽癌患者會合併中耳積水，因此成年人的中耳積水，需考慮鼻咽癌。另外，約有8～12％的病人因為鼻咽癌侵犯腦神經，而出現腦神經學症狀，最常見為第6對腦神經受侵犯，可能導致複視。

張弘提醒，若成年人單側耳悶持續未改善，建議應盡快找專科醫師檢查，以排除嚴重問題，也避免耽誤治療。

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