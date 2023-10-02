警政署日前公布全國第一次統調名單，基隆市警局有49人請調離開，申請調離人數為六都以外的全國之冠，基隆市議會民進黨團2日召開記者會，痛批基隆市長謝國樑上任1年以來，施政沒有方向、目標，並濫用警力，打擊基層警察同仁士氣，才導致大批警力求去。對此，基隆市政府表示，這凸顯了升格直轄市刻不容緩。

基隆市議會民進黨團總召張顯瀚表示，今年5月議會便已提醒市府，警力不足將導致治安危機，但市府不僅依然故我，還舉辦「超跑嘉年華」活動濫用警力，讓基層員警忙得沒有目的，忙得沒有光榮，紛紛求去。

立委參選人鄭文婷說，自謝國樑上任後，市府公務人員請調、退休的人數大增，近半年來市府人事異動就超過150人次。對基層員警來說，額外的政策及勤務增加他們的工作負擔，讓基層員警深感無力紛紛求去，若市府再不改善基層員警的工作負擔，那麼接下來的請調、申請退休只會多不會少，到時候基隆的治安又該何去何從？

市議員張之豪表示，謝國樑6月表示將針對基層警力流失的問題，將與內政部共同解決，但內政部表示，不能為基隆市量身打造一個特別的方案。他認為，謝連地方跟中央的職權都沒搞清楚，往往都是要人家為基隆量身打造，這表示謝國樑對市長這份工作的遊戲規則、基本工作職掌範圍都沒有搞清楚，這就是不專業的表現。

張顥瀚指出，謝國樑上任後，人事異動頻仍，除基層員警不堪勤務重負求去外，市府的調動更是頻繁，他認為這顯示謝用人唯私，也讓基隆城市發展停滯，民進黨團呼籲謝國樑應傾聽基層聲音。

基隆市政府發言人余治明表示，基隆市曾向內政部警政署提出加發員警津貼申請，卻被藉口回應「繁重程度不及六都，未達標準」。本案突顯基隆市與直轄市資源不均，升格直轄市刻不容緩！也呼籲議員們共同探討升格直轄市的可行方案，不應持續拖延。