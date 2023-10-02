全家Fami!ce金ㄟ紫薯霜淇淋，原價49元，5日至11日嚐鮮價45元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11的台北鳥喜日式烤翅小腿，39元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

秋意漸濃，微涼天氣讓大眾出遊興致增加，迎接本周4天雙十連假，超商趁勢開賣便攜的濃郁系列鮮食，熱呼呼新餐點包含網紅聯名款韓式飯糰、米其林加持烤物小點等，同時強化風景區、交通轉運等門市備貨量，預估可帶動門市相關業績成長1至2成。

7-11 6日起推「1010購物節」活動，會員買指定商品享現金折扣好康。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「星級饗宴」持續端出平價又高檔的美味，該品牌近期將觸角延伸至24小時都可享用熱呼呼餐點的「哈燒專櫃」，與連續十年在東京米其林指南榮獲一星的日本Toriki燒鳥專門店海外唯一分店「台北鳥喜」合作，開賣「烤翅小腿」，號稱把雞肉烤到外酥內嫩口感，鹹香涮嘴；6日也推「1010購物節」活動，買CITY系列飲品、飲料、零食、泡麵等共11大類別指定商品，會員結帳金額單筆每滿250元立折25元、滿500立折50元。

台灣韓式料理市場規模達90億，全家看好韓食商機，攜手韓國百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的自創品牌「金家ㄟ」，於4日起再端5款新品，其中包括2款加熱型的韓式鍋巴大飯糰，「泡菜起司鍋巴飯」將泡菜炒過後撒上起司，道地鍋巴飯感刷上韓式芝麻油，香氣四溢，搭指定飲料享69元優惠；甜品則主推「金ㄟ紫薯霜淇淋」嚴選瓜瓜園紫薯製成，地瓜香與奶香相當濃郁卻不膩口，5日至11日嚐鮮價45元。

萊爾富17日前「海鮮風味茶碗蒸」特價35元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富觀察茶碗蒸向來是超商熱門的微波小點之一，因此推出可口、方便帶著走的「海鮮風味茶碗蒸」，標榜可吃到含有柴魚香氣的蒸蛋、鮮甜的玉米粒、蟹肉絲等，配料豐富，17日前特價35元。

OKmart獨創的現煮熟食「銷魂大豆干」標榜便攜又營養。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart獨創開賣的現煮熟食「銷魂大豆干」，強調優質蛋白質兼顧便利與營養，嚴選香氣獨特阿薩姆茶葉，茶韻香醇，再搭數種中藥材燉煮讓豆干吸飽滷汁飄香氣，就連素食者也能享用。