【杭州亞運】韓國太早慶祝釀悲劇 中華隊男、女包辦雙金！（愛爾達電視提供）

杭州亞運男子滑輪溜冰3000公尺接力賽，因為南韓最後一棒鄭喆元壓線時過早振臂慶祝，中華隊黃玉霖成功以0.01秒差距勝出。賽後鄭喆元坦承錯誤，他不該得意忘形，由於南韓國際男子賽事關乎免服兵役的福利，隊友崔因鎬還可能受到鄭喆元連累（崔光鎬、鄭秉熹在個人項目摘金），大家把最後一棒的重任交給他，但他卻沉不住氣壞了大事。

相較之下，中華隊最後一棒黃玉霖是選人得當，黃玉霖在個人賽違規失格，心有未甘而特別小心，加上教練從旁提醒，讓他壓線時得以保持冷靜。「我有意識到韓國在做慶祝動作，但我想說你已經在鬆懈，就剩短短10公尺，再拚也是那幾公尺。」

南韓在預賽滑出4分13秒348，遠勝過其他參賽隊伍，中華隊預賽僅有4分19秒950。兩隊預賽不同組，中華隊同組的泰國和越南滑很慢，所以中華隊沒必要衝太快。結果決賽見真章的時候，中華隊4分05秒692，南韓4分05秒702吞下非常苦澀的銀牌。