劉彥宜／台北報導

2023年公費流感疫苗分2階段開打，台北市政府共採購73萬1290劑四價疫苗，10月2日開打首日，副市長李四川也挽起衣袖接種流感疫苗。市長蔣萬安表示，為守護民眾知的權利，請衛生局向中央反映，讓民眾事前知道施打廠牌，至於是否讓三寶接種高端疫苗，則還要問太太。

蔣萬安指出，北市今年共計有378家流感疫苗合約醫療院所提供接種服務，為提升疫苗接種便利性，國小、國中、高中職及五專一至三年級採校園集中接種，預計辦理301場校園接種，12區公所結合里辦公處設置539場社區接種站，鼓勵民眾可多加利用。

而公費疫苗中，也見高端在列，為韓國原液，高端進口充填包裝，又因無法指定施打廠牌，引起部分家長反彈。蔣萬安指出，請衛生局向中央反應，讓接種者可以事前知道接種廠牌，以保障知的權利。至於是否願意讓三寶接種高端疫苗？他回覆，要問老闆也就是太太。

衛生局長陳彥元也說，民眾在接種時可詢問護理師或醫師接種廠牌，只要是不願意接種的疫苗，都可以直接表達不願施打。

陳彥元提醒，秋冬是流感與新冠肺炎疫情流行期，兩者症狀相似，皆出現發燒及呼吸道症狀，尤其65歲以上長者及嬰幼兒都是高危險族群，更應儘速完成流感疫苗接種以增加保護力，且COVID-19 XBB疫苗也開放65歲以上長者接種，呼籲長者可同時接種，降低呼吸道感染及併發重症的風險。

衛生局提醒，今年公費流感疫苗為四價疫苗，北市共採購73萬1290劑，接種對象分二階段實施，第一階段自今日起，優先開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及保母等10類人員接種；第二階段自今年11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病之成人接種。