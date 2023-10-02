高雄市一對母女日前發生爭執，結果母親被女兒鎖在屋外，母親一氣之下竟報警謊稱家中發生命案，警消抵達後得知真相，勸阻母親不得再犯，另外依職權通報家暴案件。

高雄市警察局左營分局今天發布新聞稿表示，上月23日凌晨0時9分，接獲左營區李姓女子報案，稱自家發生命案，立即派遣偵查隊及轄區博愛四路派出所員警處理。

但警方趕到現場了解後，發現是58歲李姓女子與25歲女兒發生口角，結果女兒不讓母親進屋，李女竟一氣之下，跑到附近超商撥打公用電話謊稱自宅發生命案。

警方表示，因李女之前無謊報紀錄，員警依社會秩序維護法「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰」規定，當面勸阻李母不得再犯，另外依職權通報家暴案件。

左營分局呼籲民眾，勿因衝動濫用110報案電話或謊稱發生刑案，如經勸阻不聽，一定會以社會秩序維護法移請法院裁處，以免影響真正需要幫助的人。（編輯：郭諭儒）1121002